子どもを授かりたくても自然妊娠に至らなかったり、不妊治療をしても願いが叶わなかったり。夫婦だけで生きていくことを選択する人もいれば、「血の繋がりがない養子や里子を育てたい」と思ったりする人もいるのではないでしょうか。しかし日本ではまだまだ養子や里子、そして彼らを育てる養親や里親の実情が知られる機会は多くありません。そうしたなか2026年2月7日、「里子・養子当事者のお話を聞く会」が行われました。里親や養