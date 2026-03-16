桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催された国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」を6位タイでフィニッシュしたことを投稿した。そして「現地まで応援に来てくださり心強かったです」「ありがとうございました」と台湾まで駆けつけてくれた熱心なファンに感謝の言葉を綴っていた。【写真】台湾で一番の衝撃！ 美味しそうなトリュフ小籠包今季初戦の「ダイキンオーキッドレディス」では予選を通過できな