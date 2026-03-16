堀琴音が自身のインスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催された国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦した堀は、「謝謝台灣」とだけ記すと、左から山内日菜子、ヤニ・ツェン、永峰咲希、堀、テレサ・ルーの5人が笑顔で並んだ写真を投稿した。【写真】日台トッププロが笑顔でならぶ貴重な5ショットツェンとルーは台湾を代表するトッププレーヤー。ツェンは2008年から米国女子ツアーを主戦場とし、通算15勝（うちメジャ