昨年12月23日に78歳で逝去した男子プロゴルファー尾崎将司（本名：尾崎正司）さんの「お別れの会」が16日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われている。【写真】生涯のライバルグータッチする青木とジャンボ以下、発起人代表の青木功による弔辞全文。ジャンボ。今、ここで自分がジャンボのお別れ会の弔辞をすることなど、全く考えてもなかった。昨年末、突然逝ってしまったという知らせを受け、自分は言葉がなかった。大切な戦友