国内女子ツアー第2戦「台湾ホンハイレディース」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉軸ブレ&上下動なし！菅楓華の美スイング今大会で6打差の圧勝劇を披露した20歳・菅楓華が賞金5677万5600円を獲得。今季通算は早くも6000万円を突破（6097万5600円）し、6位から1位に浮上した。佐久間朱莉は単独2位の賞金2775万円あまりを加算。今季4935万6960円でランキング2位に後退した。3位以下は古江彩佳（2207万