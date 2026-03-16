プロ野球・西武は16日、山田陽翔投手の手術を発表。コンディションの改善を目的としたもので、 実戦復帰までは4か月を要する見込みと明かされました。山田投手は9日、神奈川県内の病院で「右肘関節鏡視下クリーニング術」を受けたとのこと。以降はリハビリに励み、実戦復帰に備えます。今季4年目を迎える山田投手ですが、3年目の昨季は開幕直後に一軍昇格を果たし、4月3日にプロ初登板。49登板で防御率2.08をマークするなど、飛躍