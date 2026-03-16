◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が15日、韓国とノルウェーを下し、3連勝を飾りました。午前に行われた韓国戦では、3-3の第6エンド、優位に進めた日本は、スキップの藤澤五月選手が最終ストーンできっちりドローショットを中央に置き、3点のビッグエンド。第9エンドも2点のスチールで突き放し、9-5で勝利しました。午後のノルウェー戦では、3-6の第7エン