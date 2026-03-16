俳優の畑芽育が、21日発売の『VOCE』5月号（講談社）の「ベージュアイパレから組み立てる3つの顔」企画に登場した。【写真】解釈一致すぎる！20歳になったひまわりを演じた畑芽育トレンドのひとつであるベージュのアイシャドウパレットを主役にしたメイク企画。透けるように明るい畑の肌をキャンバスにしたメイクで使用したのは3種のアイパレ。畑は「ディオール、ルナソル、トム フォードと、注目の3つのブランドのアイパレ