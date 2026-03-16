神戸は16日、新トレーニング施設「ヴィッセルパフォーマンスセンター（略称:VPC）」の運用を開始した。オープニングセレモニーではFW大迫勇也やDF酒井高徳らがテープカットやくす玉割り。最新機器を揃えた“虎の穴”で悲願のアジア制覇、常勝軍団を目指していく。総工費は約2億4000万円。モデルとなったのは23年に戦略的パートナーシップを締結したプレミアリーグの名門アストン・ヴィラだ。クラブ関係者が最先端のレイアウト