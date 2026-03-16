M−1グランプリ2025優勝のたくろうと準優勝のドンデコルテの4人が、15日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。たくろうのきむらバンド（36）と赤木裕（34）が歌を披露した。占い師の星ひとみさんが「音楽の星、2人とも入っているから」と言い、「何か歌って見て」。いきなりのリクエストに、赤木がボーカル、きむらがエアギターとコーラスで尾崎豊の「僕が僕であるために」を歌った。