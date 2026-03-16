歌手の松山千春が１５日、ＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」で、準々決勝敗退となったＷＢＣ日本代表について言及した。松山は、日本代表の敗戦は「残念な結果」と切り出し「正直言って、パワーとスピードが違ったなあ。ベネズエラの選手、どの選手も力があったな」としみじみ振り返った。そして「あくまでも俺が見ていた感想」と前置きした上で、「ベネズエラの選手、ソフトバンクの柳田、調子がいいとき