バンダイナムコエンターテインメントは16日、人気ゲームシリーズの最新作として注目されていた「Fate／EXTRA Record」の同社からの販売を中止すると発表した。一方、開発するゲームブランドTYPE−MOONの運営会社ノーツは、発売を「延期」したとし、新たな販売元や時期は決まり次第、発表するとしている。バンダイナムコは、2026年春に発売を予定していた、Nintendo Switch、PlayStation5対応の同作について「株式会社バンダイナム