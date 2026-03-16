卓球のＷＴＴチャンピオンズ重慶（１５日、中国）で頂点に立った張本美和（木下グループ）の偉業を、韓国メディアも仰天報道だ。張本は決勝で中国の次世代エース・蒯曼にフルゲームで競り勝ち、チャンピオンズシリーズ初優勝を果たした。韓国メディア「エクスポーツニュース」は「中国女子卓球に大波乱『４年間の独走体制』が崩れる…日本の１７歳の天才少女が優勝」と報道した。同メディアはこれまで中国国内で行われ