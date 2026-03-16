昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、東京・帝国ホテルで開催された。長男の智春さんが喪主を務め、ゴルフ界からは樋口久子氏、中嶋常幸氏、片山晋呉、石川遼、佐久間朱莉らが参列。このほかにもプロ野球の王貞治氏、山本浩二氏、原辰徳氏、歌手の松山千春など親交のあった著名人も姿を見せ、１０００人の関係者が出席した。ライバルと