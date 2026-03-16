【モデルプレス＝2026/03/16】アイドルグループ・にっぽん！真骨頂の公式X（旧Twitter）が3月14日、更新された。メンバーの鈴木かのんに重大な契約違反があったとして、契約を解除したことを報告した。【写真】ファンとの私的交流発覚の美人アイドル◆鈴木かのん、ファンとの私的交流発覚公式Xでは「この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交流など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にて