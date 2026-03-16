【モデルプレス＝2026/03/16】モデルでタレントのアンミカが3月14日、自身のInstagramを更新。シックな膝上ドレススタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】53歳ベテランモデル「脚が長くて綺麗」ミニスカの全身ヴィトンコーデ◆アンミカ、春の膝上ドレスルック公開アンミカは、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）の生放送出演後にルイ・ヴィトンのイベントに出席したことを報告。「最新ルックのラッフ