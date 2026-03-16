埼玉県警察本部生活安全総務課が運用するXアカウント「埼玉県警察犯罪情報官」が2026年3月15日に公開した「室外機、給湯器盗難」をめぐる注意喚起投稿に、様々な声が集まっている。「被害に遭わないために...」埼玉県警は【室外機、給湯器盗難に注意】として、注意喚起を行った。「県内では、室外機や給湯器が盗まれる被害が増加しています」といい、対策を呼びかけた。「被害に遭わないために≪室外機、給湯器を盗難防止用ネジや