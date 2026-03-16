160.45ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.92エンベロープ1%上限（10日間） 159.49現値 158.3410日移動平均 158.11一目均衡表・転換線 156.76エンベロープ1%下限（10日間） 156.7421日移動平均 156.01一目均衡表・基準線 155.94100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.37一目均衡表・雲（下限） 153.03ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.8