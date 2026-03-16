日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）はこのほど、大阪・堺春木ジムで１５日に実施したプロテストの合格者を発表した。以下の２３人で、うちＢ級（６回戦）男子１人、ほか２２人はＣ級（４回戦、受験者は２９人）。▽フライ級夏原里実（エスペランサ）☆園田陽菜（本橋）☆▽バンタム級山本哲也（ヨシヤマ）岩本大樹（尼崎亀谷）▽スーパーバンタム級田口陸（斉藤）▽フェザー級中田翔（尼崎亀谷）▽スー