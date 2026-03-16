株式会社リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、東京２３区内に位置する駅から徒歩１５分圏内にある、中古マンション平均価格が安い駅のランキングを１６日、発表した。仕事や生活、交通網といった環境から「２３区内に住みたい」と考える人の参考になるように、としている。カップル・ファミリー向け中古マンション（専有面積５０平米以上〜８０平米未満）のランキングで１位になっ