◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国は、米国との大一番に敗れ、準決勝で敗退となった。優勝候補筆頭と目された強豪が惜敗。試合後、会見に出席したプホルス監督の表情は暗く、「すごく重要な試合だった。ドミニカを代表した選手たちを尊敬したい。私たちも準備ができていなかったわけではない」と肩を落とした。序盤から激しい攻防が続いた。まずば