良い人だと思ったのに、お酒を飲んだら夫の悪口を聞き出そうとするママ友。普段は良い人なのに、何を考えてるのかわからない！夫に貴子さんのことを聞いてみると…。＞＞【まんが】ママ友は夫の友だち(ウーマンエキサイト編集部)