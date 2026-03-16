お店のお菓子をおうちでも サクサク食感で手が止まらなくなる「ラングドシャ」。見た目も上品で日々のおやつとしてはもちろん、手土産や贈り物にも喜ばれる一品です。一見作るのは難しそうに感じますが、実は材料4つあればおうちでも作れます。 まずは基本からくるっと巻いてシガレットにしてもチョコレートをサンド買い物も少なくてすむ、嬉しいレシピ 基本レシピの材料は、卵白、バター、砂糖、薄力粉の4つ。アレンジしたい場