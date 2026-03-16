先日、1次入試第1志願の合格発表があった大分県立高校の入試で16日から第2志願の受け付けが始まりました。 県教委は2026年から県立高校の2次入試を廃止し、「複数校志願制度」を導入。第1志願で行った試験の点数と調査書のほか一部の高校では面接を行って第2志願の受験生を選抜します。 16日は欠員のあった学校で第2志願の受け付けが午前9時から始まり、大分市の大分東高校にも窓口が設けられました。第2志願を募集する高校は全