15日夜遅く、大分県大分市の市道で歩行者の男性が車にはねられる事故がありました。 男性は一時、意識不明の重体となっていましたが、その後、意識が戻り、現在は命に別条はないということです。 大分市の事故現場 事故があったのは、大分市長浜町の市道です。 警察によりますと、15日午後11時50分ごろ、国道197号方面に向かっていた普通乗用車が道路上にいた歩行者の男性をはねました。 男性は40代くらいとみ