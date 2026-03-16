子ども向け番組『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』（NHK Eテレ／毎週日曜前7：00ほか）で“おねんどお姉さん”として親しまれてきた岡田ひとみが15日、自身のXを更新。「コネルは宇宙へ旅に出ることになりました おねんどお姉さんとして、コネルとして過ごした13年。たくさんの皆さんと出会えて本当に幸せでした」とあいさつし、“卒業”を報告した。【写真】「おねんどお姉さん」と「コネル」1人2役を演じ親しまれた岡田ひ