M−1グランプリ2025優勝のたくろうと準優勝のドンデコルテの4人が、15日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。たくろうの赤木裕（34）が結婚について占われた。赤木は昨年8月に結婚。占い師の星ひとみさんが「すごいね。運命の人、よくみつけたね」と言うと、相方のきむらバンド（36）が拍手し、ドンデコルテの渡辺銀次（40）と小橋共作（36）も「え〜っ」と声を上げた。なれ初めは「