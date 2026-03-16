俳優の山下美月が、21日発売の『VOCE』5月号（講談社）の巻頭メイクに登場。今春注目のリップをテーマに、ピンク、ブラウン、グロッシーと、3つのリップルックを披露した。【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。にもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフにあいさつをして、撮影は和やかな雰囲気でスタートした。撮影日はよく晴れた日で、スタジオ