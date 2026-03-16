ファッションドール、バービーが未来に向かって自分らしく進む女性をたたえるアワード「バービーアイコンズ−シェイピングアワーワールド−」の授賞式が16日、東京・渋谷の実践女子大で行われた。元NBA48の女優渋谷凪咲（29）、元TBSアナウンサーでNeW Me株式会社の笹川友里CCO（35）、ダンサー・振付師のRuu（ルウ、35）が受賞した。渋谷は「私自身、バービーちゃんが大好きで小さい頃からたくさん遊んできました。あの頃の友達と