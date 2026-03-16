■【妻のものは俺のもの】のあらすじ「長男だから」「家族だから」「俺のもの」そう言い続けて、妻を思い通りに動かしていた大悟。離婚届を突きつけられた彼が最後に失ったのは、家でも金でもなく、帰る場所。「実家に帰れば何とかなる」――そう信じていた彼を待っていたのは、母と弟からの思いがけない拒絶。「俺は長男だぞ！」との叫びも虚しく…。離婚を言い渡された大悟は実家に帰るのだが…塩対応の弟…冷たい母親。大悟が実