愛知県警本部＝名古屋市中区愛知県豊田市のアパート一室で住人の女性会社員が殺害された事件で、豊田署捜査本部は16日、女性の部屋から財布などを盗んだとして、窃盗容疑で交際相手の建設業北島卓容疑者（45）＝同市、殺人罪などで起訴＝を再逮捕した。逮捕は3回目。北島容疑者は「もらったんだわ」と容疑を否認した上で、黙秘しているという。再逮捕容疑は1月17日午前2時20分〜4時20分ごろ、小川晃子さん（42）の部屋から長財