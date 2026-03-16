司会者で俳優谷原章介（53）が16日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表選手への誹謗中傷の書き込みに注意を促した。番組ではWBC準々決勝のベネズエラ戦で5−8で敗れて連覇できなかった日本代表を特集。番組視聴者から侍ジャパンへのコメントを募集して、スタジオ内のホワイトボードに集まったコメントをイメージイラストとともに書き出