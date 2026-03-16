5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が16日、Xを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミへ出発すると明かした。16日早朝6時34分に定期ポスト「皆ーおはよー」を発射。その後午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。二宮は「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」に就任している。このポストに対し「昨日の余韻も纏ったままのご出立