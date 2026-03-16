食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年3月16日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。フライドポテト、アップルリングがお買い得まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。以下は一例です。●トロナ すき家 牛丼の具（70g×3袋）商談時使用売価1209円のところ、6.1割引の463円に。●