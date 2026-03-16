3月16日（現地時間15日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、敵地スコシアバンク・アリーナで行われたトロント・ラプターズ戦を108－119で落としたことで、連勝が3で止まった。 ピストンズではケイド・カニングハムが33得点9アシスト2スティール、トバイアス・ハリスが21得点5リバウンド、ジェイレン・デューレンが20得点11リバウンドでこの試合を終えた。 レギュラーシ&