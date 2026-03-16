東京電力ホールディングスが大幅続落している。同社は柏崎刈羽原発６号機に関し、１２日午後４時頃に警報が発生し１３日午後６時２５分に発電機を送電系統から切り離したと前週末１３日に発表した。微小な漏電を示す警報があったという。調査結果については判明次第、公表するとしている。１８日に予定していた営業運転の開始については、延期の公算となり、原発の早期営業運転再開による収益押し上げ効果に対する期待が後