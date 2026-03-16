シンバイオ製薬は４日ぶりに急反騰している。きょう午前１０時４５分ごろ、ＩＶＢＣＶ（注射剤ブリンシドホビル）の悪性リンパ腫に関する日本での用途特許を取得したと発表しており、材料視した買いが集まった。今回の特許登録により、ＩＶＢＣＶの血液がん領域における用途で日本国内での排他的権利を確保した。なお、今期連結業績への影響はないという。 出所：MINKABU PRESS