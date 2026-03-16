オロが大幅高で４日ぶりに反発している。前週末１３日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を６５万株（自己株式を除く発行済み株数の４．１７％）、または１０億円としており、取得期間は３月１８日から９月３０日まで。なお、取得した自社株は、譲渡制限付株式報酬などに必要な株数を除いて全株式を消却する予定としている。 出所：MINKABU PRESS