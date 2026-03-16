さくらケーシーエスが急反発している。前週末１３日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を１７円から３１円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は４８円となり、前期実績（３２円）に対して１６円の増配になる予定だ。 出所：MINKABU PRESS