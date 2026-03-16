ＺｅｎｍｕＴｅｃｈが大幅続伸している。前週末１３日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位の金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の更なる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS