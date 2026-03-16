デジタルプラスが４日ぶりに反発している。この日、グループが運営する株主優待ギフト及び「シェア型株主優待」に関する特許を出願したと発表しており、好材料視されている。株主優待ギフトは株主優待をデジタルギフトとして提供する仕組みで、一方の「シェア型株主優待」は導入企業があらかじめ優待還元額を確定し、対象株主で等しく分け合う仕組み。今回の特許出願は、同社が推進する株主優待ＤＸ領域における取り組みを