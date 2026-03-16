武蔵野銀行が後場に持ち直し、一段高となった。同社は１６日、株式分割前のベースで取得総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．０３％）、取得総額１００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。あわせて株主優待制度の導入や中期経営計画も公表し、内容を評価した買いが入った。 自社株の取得期間は３月１７日から１２月３０日まで。株主優待は初回については今年９月３０日を基準日とし、以降