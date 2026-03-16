食事で健康管理【グラフで見る】子育て世代のお疲れ具合や健康に関する意識調査仕事に家事に育児に、エンドレスなタスクに追われ、毎日へとへとですよね。それに追い打ちをかけるように、もうじきやってくるのが春休み。子どもたちにとっては、宿題もなく楽しいばかりかもしれないけれど、親の立場からしてみれば、さらにやることが増えるばかり。この時期は「いつも以上に疲れを感じる…」なんて人も多いのではないでしょうか？そ