現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでエクセルシオールと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。この一戦に、前節のNAC戦（３−３）で２得点の活躍を見せ、３か月ぶりのゴールを記録した上田は先発。０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで見事な同点ゴールを奪えば、その１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスで抜け出し、冷静に