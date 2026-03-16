Aぇ! group公式Instagramで、全身白タイツのメンバーが4人でハートマークを作るポーズが披露されている。 【写真＆動画】Aぇ! groupの全身白タイツ姿＆WEST.の全身白タイツ姿 ■「このスタイルでもかっこいい」「全員前髪まで仕舞っててかわいい」「胸元あいててセクシー」 「ハッピーホワイトデー」と添えて投稿された写真は、4人とも真っ白な全身タイツ姿。 正門良規はキリッとし