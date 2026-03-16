俳優の野村康太が自身のInstagramで、なにわ男子の高橋恭平とのプライベートショットを公開した。高橋もその時の写真を公開しており、互いを撮り合った写真が公開されている。 【写真】なにわ高橋恭平と野村康太が互いを撮り合ったカフェショット①② ■かき氷の大きさに驚いたような笑顔を浮かべる高橋 野村は「きょへとおさんぽ」「#この笑顔守りたい」「#千切と國神」と添えて、計4点の写真を公開。ふたりは