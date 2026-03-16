【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、自身2度目となるワールドツアーの開催を発表した。 ■初のオセアニア、ヨーロッパ、南米公演も決定 YGエンタテインメントは3月16日、公式ブログに「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR ANNOUNCEMENT」を掲載。 先にヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが予告したとおり、6月から始まるワールドツアーの全容が明らかになった。