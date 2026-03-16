16日13時現在の日経平均株価は前週末比220.30円（-0.41％）安の5万3599.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は790、値下がりは720、変わらずは77。 日経平均マイナス寄与度は41.45円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、ファストリ が34.5円、ＴＤＫ が32.34円、京セラ が22.6円、ファナック が20.89円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を43.12円押し上げている。次いでアドテスト が