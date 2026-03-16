16日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝159円49銭前後と、前週末午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円64銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース