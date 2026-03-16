俳優の石田ひかりが主演する中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(4月1日スタート、毎週水曜24:24〜)の追加キャストが発表され、竹財輝之助が主人公の夫役で出演することが明らかになった。竹財輝之助竹財は『ポルノグラファー』シリーズで大きな注目を集めて以降、近年は複雑な内面を抱えた男性や、家庭や恋愛に問題を抱える人物など、いわゆる“クズ男”と呼ばれる役柄で強い存在感を発揮してきた。『夫の家庭を壊す